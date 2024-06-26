«Фиорентина» начала переговоры по форварду «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может перебраться в «Фиорентину».

24-летний футболист хочет чаще выходить в стартовом составе, поэтому готов сменить обстановку. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры по форварду уже начала «Фиорентина». Кин хочет перейти в стан «фиалок» и ждёт одобрения «Ювентуса». Отмечается также, что итальянец вряд ли станет частью сделки по Кефрену Тюраму из «Ниццы», несмотря на слухи.

Мойзе Кин не отметился результативными действиями, проведя 20 матчей за туринский коллектив в прошедшей кампании. Стоимость игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 14 млн евро.