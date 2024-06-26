«Ювентус» не может договориться по трансферу защитника сборной Италии Калафьори

Центральный защитник «Болоньи» и сборной Италии Рикардо Калафьори может не перейти в «Ювентус».

22-летний игрок уже согласовал с «бьянконери» контракт, рассчитанный до 2029 года, но сделка всё равно находится под угрозой срыва – «Болонья» не даёт согласия на трансфер. Как информирует инсайдер Николо Скира, «россоблу» запрашивают за центрбека порядка 50 млн евро, а «Ювентус» считает такой ценник завышенным. За последнее время интерес к итальянцу также проявили лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рикардо Калафьори в 30 млн евро. Футболист «Болоньи» отыграл от начала до конца все три матча сборной Италии в рамках групповой стадии Евро-2024.