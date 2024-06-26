«Барселона» хочет продать Роке итальянскому клубу

В «Барселоне» готовы окончательно расстаться с нападающим Витором Роке.

19-летний игрок не смог проявить себя за полгода пребывания в Каталонии после переезда из Бразилии, и теперь в «Барселоне» не слишком заинтересованы в продолжении сотрудничества с форвардом. Как известно, интерес к Роке проявляет итальянская «Фиорентина», что подтвердил в своём отчёте известный инсайдер Джанлука ди Марцио. «Фиалки» связались с «Барселоной» для обсуждения аренды, однако руководство «сине-гранатовых» настаивает на полноценном трансфере.

Витор Роке только дважды вышел в стартовом составе «Барселоны». На счету футболиста два забитых гола в 16 поединках за каталонцев.