Нападающий Андреа Белотти пополнил ряды «Комо», об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.

Отмечается, что соглашение с 30-летним игроком рассчитано на два года.

Форвард принадлежал «Роме, которая выручила 4,5 миллиона евро с его продажи. Также столичный клуб может получить бонусы.

Вторую часть минувшего сезона Белотти провел в «Фиорентине». Ранее он выступал в «Палермо» и «Торино».

Напомним, что «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса в следующем сезоне будет выступать в Серии А. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице Серии В, пустив вперёд лишь «Парму».