Даниэле де Росси продолжит работать на должности главного тренера «Ромы». Клуб итальянской Серии А официально объявил о продлении контракта с молодым специалистом до конца сезона 2026/2027.

40-летний де Росси принял «Рому» в начале календарного года после решения клуба уволить Жозе Моуринью по причине неудовлетворительных результатов. С тех пор в 26 матчах команда показала такие результаты: 14 побед, 6 ничьих, 6 поражений.

Напомним, что «Рома» заняла шестое место в последнем чемпионате Италии. В следующем сезоне команда Даниэле де Росси будет представлять Серию А в Лиге Европы.