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Чемпионат Италии. Серия А

​Тареми: «Для меня лучший игрок в истории - это Роналдо»

25 Июня 2024 • 18:16 Комментировать

Иранский нападающий Мехди Тареми стал игроком миланского «Интера» и уже объявил о том, что собирается выступать под 99-м номером. Как оказалось, номер он выбрал не случайно - ему всегда нравился бразилец Роналдо, которого он считает лучшим нападающим в истории футбола, и который, естественно, выступал под девятым номером.

- Ронаодо - лучший футболист в истории, мой образец для подражания, - заявил Тареми, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Напомним, что предыдущим клубом Тареми был португальский «Порту», в нём он провёл последние четыре года после трансфера в 2020 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Интер Милан Мехди Тареми ещё теги
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