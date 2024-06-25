​Тареми: «Для меня лучший игрок в истории - это Роналдо»

Иранский нападающий Мехди Тареми стал игроком миланского «Интера» и уже объявил о том, что собирается выступать под 99-м номером. Как оказалось, номер он выбрал не случайно - ему всегда нравился бразилец Роналдо, которого он считает лучшим нападающим в истории футбола, и который, естественно, выступал под девятым номером.

- Ронаодо - лучший футболист в истории, мой образец для подражания, - заявил Тареми, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Напомним, что предыдущим клубом Тареми был португальский «Порту», в нём он провёл последние четыре года после трансфера в 2020 году.