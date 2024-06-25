​Тареми: «Были предложения из Англии и Испании»

Иранский нападающий Мехди Тареми выбрал миланский «Интер», хотя у него были и другие варианты продолжения карьеры. В частности, у Тареми были предложения от других итальянских клубов, а также из английского и испанского чемпионатов.

- До того, как я согласился на переход в «Интер», у меня были ещё два-три предложения из Италии, 3-4 предложения от английских клубов, а также предложение от одного из лучших клубов Испании. А вот варианты с Саудовской Аравией я даже не рассматривал, - цитирует слова Тареми fcinter1908.it.

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом Италии.