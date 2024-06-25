​Тареми выбрал игровой номер в «Интере»

Иранский нападающий Мехди Тареми стал игроком итальянского «Интера», он перешёл в итальянский клуб в качестве свободного агента после нескольких сезонов в составе португальского «Порту». Сегодня Мехди объявил, под каким номером он будет выступать в составе «Интера».

- Я вернусь в Италию спустя две недели. Мой номер? Я уже выбрал - 99, - цитирует слова иранского нападающего fcinter1908.it.

Напомним, что миланский «Интер» начнёт новый сезон Серии А в статусе чемпиона Италии, Скудетто прошлого года стал двадцатым в истории этого клуба и он опередил по этому показателю «Милан».