Рабио всё ближе к уходу из «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио приближается к уходу на правах свободного агента. Напомним, что у футболиста 1 июля истекает контракт со «старой синьорой».

По информации от La Gazzetta dello Sport, с каждым днём Рабио становится всё ближе к уходу из команды Тьяго Мотты. Напомним, Адриен ранее выступал с новым наставником «старой синьоры» в составе «ПСЖ».

В списке претендентов на Рабио числятся такие команды, как мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», который пытался пригласить полузащитника ещё летом 2022 года.

В настоящий момент Рабио выступает за сборную Франции на чемпионате Европы в Германии.