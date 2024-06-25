Туринский «Ювентус» активно работает над двумя трансферами. Спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли сделает всё возможное для того, чтобы приобрести центрального защитника Рикардо Калафьори из «Болоньи». Также специалист нацелен на приобретение полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты».

По информации от Il Corriere dello Sport, «старая синьора» намерена максимально удовлетворить требования своего нового тренера Тьяго Мотты, который в прошлом сезоне вывел «Болонью» в Лиге чемпионов.

Напомним, «Ювентус» также может приобрести нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ.