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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» активно работает над двумя трансферами

25 Июня 2024 • 11:07 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» активно работает над двумя трансферами. Спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли сделает всё возможное для того, чтобы приобрести центрального защитника Рикардо Калафьори из «Болоньи». Также специалист нацелен на приобретение полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты».

По информации от Il Corriere dello Sport, «старая синьора» намерена максимально удовлетворить требования своего нового тренера Тьяго Мотты, который в прошлом сезоне вывел «Болонью» в Лиге чемпионов.

Напомним, «Ювентус» также может приобрести нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Аталанта Рикардо Калафьори Тён Копмейнерс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
25 Июня 2024 в 11:15
Игра Калафьори очень нравится молодец парень..))
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