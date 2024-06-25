​Абрахам интересен «Милану»

У «Милана» новый наставник, им стал работавший ранее с «Ромой» Паулу Фонсека. А новая метла, как известно, метёт тоже по-новому, и потому Фонсека постепенно начинает подтягивать игроков, с которыми успешно сотрудничал ранее.

В частности, в «Милан» может перейти английский нападающий Тэмми Абрахам, который в своё время расстался с «Челси», но достаточно неожиданно хорошо заиграл в Италии, именно в «Роме». И сейчас Фонсека, успешно работавший с Абрахамом, интересуется возможностью приобретения английского игрока.

Это плохая новость для Луки Йовича - ему, скорее всего, придётся покинуть «Милан» при таком раскладе.