«Ювентус» может включить своих игроков в сделку по Кефрену Тюраму

Туринский «Ювентус» продолжает работать над приобретением полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» может включить в сделку своих игроков.

Как сообщает источник, «Ницца» в обмен на Тюрама может получить нападающего Мойзе Кина или полузащитника Жозефа Нонге. Французский клуб также должен получить денежную доплату за своего полузащитника.

Ранее Тюрама также связывали с переходом в турецкий «Фенербахче». В миланском «Интере» выступает родной брат Кефрена – Маркус, который в прошлом сезоне стал чемпионом Италии в составе «нерадзурри».