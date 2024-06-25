Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название

Атакующий полузащитник сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к смене команды. Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, вингер согласовал условия трудового соглашения с «ПСЖ».

Стороны близки к подписанию пятилетнего контракта. Заработная плата футболиста составит 7,5 миллиона евро в год. Что касается «Наполи», то руководство клуба не горит желанием отпускать лидера команды. Договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до середины 2027 года. За этот клуб он выступает с 2022-го.

В минувшем сезоне Серии А 23-летний вингер провел 34 встречи, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.