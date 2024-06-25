​Орландо: «Чалханоглу, ты куда?»

По последним слухам, турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу собирается покинуть миланский «Интер» и вернуться в Германию - в состав «Баварии». Ранее он выступал за леверкузенский «Байер» , после чего уехал в Италию - сперва в «Милан», а затем и в «Интер». Бывший итальянский футболист Массимо Орландо очень удивлён:

- Ты тут идол, ты зарабатываешь, что ещё тебе надо? Меня злят такие ситуации. Я бы никуда не уходил в его ситуации, - цитирует слова Орландо fcinter1908.it.

Напомним, что миланский «Интер» является действующим чемпионом Италии, команда выиграла Скудетто в20-й раз в своей истории.