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Чемпионат Италии. Серия А

​Орландо: «Чалханоглу, ты куда?»

25 Июня 2024 • 00:00 Комментировать

По последним слухам, турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу собирается покинуть миланский «Интер» и вернуться в Германию - в состав «Баварии». Ранее он выступал за леверкузенский «Байер» , после чего уехал в Италию - сперва в «Милан», а затем и в «Интер». Бывший итальянский футболист Массимо Орландо очень удивлён:

- Ты тут идол, ты зарабатываешь, что ещё тебе надо? Меня злят такие ситуации. Я бы никуда не уходил в его ситуации, - цитирует слова Орландо fcinter1908.it.

Напомним, что миланский «Интер» является действующим чемпионом Италии, команда выиграла Скудетто в20-й раз в своей истории.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу Массимо Орландо ещё теги
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