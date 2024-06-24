​Арда Туран нахваливает Чалханоглу

Бывшая звезда турецкой сборной, Арда Туран, нахваливает Хакана Чалханоглу. Полузащитник сыграл огромную роль в успехах миланского «Интера» после того, как перешел в его состав в 2021 году. Сейчас Туран, в прошлом выстукпавший за такие клубы, как мадридский «Атлетико» и «Барселона», признаётся в большой любви к Чалханоглу:

- Я люблю его. Хакан - особый игрок. Такие игроки, как он - примеры для всех, - цитирует слова Турана fcinter1908.it.

Напомним, что Чалханоглу снова собирается сменить клуб и вернуться в Германию - его часто упоминают в связи с интересом «Баварии». Ранее Чалханоглу выступал за леверкузенский «Байер».