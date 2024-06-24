​Лука Йович: «Моя сестра победила тяжёлую болезнь - и это поменяло мою карьеру»

Сербский нападающий Лука Йович, выступающий за «Милан», рассказал о ситуации, сыгравшей большую роль для его профессионального роста. По его словам, это болезнь его сестры - она страдала от лейкемии, но смогла побороть тяжёлое заболевание.

- Болезнь сестры оказалась очень тяжёлым испытанием для нашей семьи. Примерно год мы жили отдельно - мама с сестрой, пытаясь её вылечить, я же жил с отцом. И вот однажды он устроил праздник - оказалось, что она вылечилась. Её сила воли произвела на меня огромное впечатление. Я тоже захотел стать победителем, - цитирует слова Йовича pianetamilan.it.