​Ханданович: «Доннарумма - один из лучших в мире»

Бывший словенский голкипер Самир Ханданович, выступавший в Италии за «Удинезе» и миланский «Интер», высоко ценит Джанлуиджи Доннарумму. Он считает голкипера «ПСЖ» одним из лучших в мире на своей позиции. Напомним, что Доннарумма стал лучшим игроком предыдущего чемпионата Европы и после этого перебрался во Францию из «Милана»:

- Доннарумма - один из лучших в мире, но у Италии есть два отличных вратаря, ведь Викарио тоже очень силён и провёл отменный сезон в «Тоттенхэме». С вратарями у Италии нет проблем, ведь Доннарумма ещё молод и ещё будет расти в профессиональном плане, - цитирует слова Хандановича Sky Sport 24.