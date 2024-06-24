​Агент Лоботки: «Контакты с «Барселоной» были, но потом...»

В марте мы уже сообщали о том, что словацким игроком Станиславом Лоботкой интересуется «Барселона», но в итоге это ни к чему не привело. Сейчас агент Лоботки, Бранислав Ярушек, подтвердил контакты с «Барселоной» - но признал, что ни к чему они не привели.

- У нас было предварительное соглашение с «Барселоной», но у них случилась смена тренера, это замедлило переговоры, а затем вообще отменило их. Сейчас, я думаю, наиболее реалистичным вариантом является остаться в «Наполи». Клуб не уступит одного из своих лучших игроков за копейки, - цитирует слова агента derdyderbyderby.it.