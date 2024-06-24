«Интер» предложил 15 млн евро за вратаря

Голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес находится в одном шаге от перехода в миланский «Интер».

Как сообщалось на прошлой неделе, 26-летний испанец должен пополнить ряды «нерадзурри» в обмен на Гаэтано Ористанио. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, условия сделки изменились: «Интер» заплатит за Мартинеса 15 млн евро (включая 2 млн бонусов), в обратном направлении не отправится ни один из игроков миланцев. Руководство чемпионов Италии уверено, что трансфер будет закрыт в скором времени.

Хосеп Мартинес пропустил 43 гола, проведя 36 матчей за «Дженоа» в прошлом розыгрыше Серии А. Ранее футболист принадлежал «РБ Лейпцигу».