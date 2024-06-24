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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» готов продать Осимхена за 100 млн евро

24 Июня 2024 • 16:58 Комментировать

Нападающий Виктор Осимхен может уйти из «Наполи» в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Даниэле Лонго, неаполитанский клуб готов рассмотреть предложения по Осимхену на сумму в районе 100 миллионов евро. Это меньше, чем прописано в действующем контракте игрока как опция выкупа.

Ещё в январе Виктор Осимхен намекнул на возможный уход из «Наполи» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что нигерийский нападающий может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

В сезоне 2023/2024 Осимхен провёл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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