Зимний трансфер нападающего Витора Роке себя не оправдал. В 16 играх за «Барселону» бразилец смог забить всего лишь два гола. Каталонский клуб может расстаться с 19-летним игроком этим летом, ведь в планы нового тренера Ханса-Дитера Флика форвард не входит.

Как сообщает TodoFichajes, Роке может перейти в «Фиорентину». Клуб Серии А полон решимости провернуть полноценный трансфер бразильца. Впрочем, не исключается и вариант с арендой с опцией обязательного выкупа.

Продажа Витора Роке может улучшить финансовое положение «Барселоны». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.