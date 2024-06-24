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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли может уйти из «Ювентуса» во французский клуб

24 Июня 2024 • 09:48 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли может сменить чемпионат Италии на французскую Лигу 1. Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, в подписании 26-летнего хавбека заинтересован «Марсель».

Локателли может сменить команду этим летом. Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Марселя» занял итальянский специалист Роберто де Дзерби, который является поклонником таланта игрока «старой синьоры».

Мануэль выступает за туринский топ-клуб с 2021 года. В общей сложности полузащитник провел 132 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Мануэль Локателли трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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