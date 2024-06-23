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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продаст Щесны клубу Роналду за невероятные деньги

23 Июня 2024 • 17:37 Комментировать (2)

Судя по всему, вратарь Войцех Щесны очень скоро снова будет делить раздевалку с Криштиану Роналду – теперь в «Аль-Насре». Как сообщает Tuttosport, саудовский клуб заплатит за Щесны 40 миллионов евро. Это просто невероятная сумма, учитывая несколько факторов: возраст игрока (34 года), срок действующего контракта (лето 2025 года) и оценочную стоимость (6 миллионов евро по данным Transfermarkt).

Самому Щесны «Аль-Наср» будет платить 19 миллионов евро за сезон, предложенный контракт рассчитан на два года.

Отметим, что за «Ювентус» Войцех Щесны выступал с лета 2017 года после трансфера из «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Juventissimo
23 Июня 2024 в 18:10
Современный футбол давно сошел с ума!
Советский
23 Июня 2024 в 18:10
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