«Ювентус» продаст Щесны клубу Роналду за невероятные деньги

Судя по всему, вратарь Войцех Щесны очень скоро снова будет делить раздевалку с Криштиану Роналду – теперь в «Аль-Насре». Как сообщает Tuttosport, саудовский клуб заплатит за Щесны 40 миллионов евро. Это просто невероятная сумма, учитывая несколько факторов: возраст игрока (34 года), срок действующего контракта (лето 2025 года) и оценочную стоимость (6 миллионов евро по данным Transfermarkt).

Самому Щесны «Аль-Наср» будет платить 19 миллионов евро за сезон, предложенный контракт рассчитан на два года.

Отметим, что за «Ювентус» Войцех Щесны выступал с лета 2017 года после трансфера из «Арсенала».