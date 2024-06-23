Стало известно, останется ли Сазонов в «Торино»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о будущем грузинского защитника Сабы Сазонова.

— Планируется ли аренда для Сабы Сазонова? Он остается, — заявил функционер изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, защитник перебрался в «Торино» из московского «Динамо» прошлым летом. За это время он принял участие в 12 играх чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Сазонова с «Торино» рассчитан до середины 2027 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 2,8 миллиона евро.