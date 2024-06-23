Погба: «Я умер»

Прошлой осенью полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил дисквалификацию на четыре года. В организме французского футболиста обнаружили допинг. Погба подал апелляцию, но он уже пропустил достаточно долгий отрезок, и даже при смягчении наказания возобновить карьеру будет сложно. Слова 31-летнего футболиста наводят на мысли о том, что Поль находится в отчаянии.

«Я закончился. Я умер. Поля Погба больше не существует», - цитату из интервью Погба приводит Reddit.

Поль Погба имеет действующий контракт с «Ювентусом», рассчитанный до середины 2026 года. После истории с допингом писали, что туринцы приостановили выплаты игроку.