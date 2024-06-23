Игрок «Атлетико» может перейти в гранд Серии А

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме может сменить чемпионат Испании на итальянскую Серию А. Об этом рапортует журналист Мирко ди Натале.

Согласно сведениям источника, 24-летний вингер попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». «Матрасники» оценивают своего футболиста в 30 миллионов евро. Сам Рикельме не горит желанием покидать свой нынешний клуб.

В прошедшем сезоне Родриго принял участие в 47 поединках «Атлетико» во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2028 года.