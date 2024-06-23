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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А предложил контракт Алексису Санчесу

23 Июня 2024 • 03:08 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может перебраться в другой итальянский клуб.

35-летний игрок покинет ряды «нерадзурри» на правах свободного агента. Как сообщает инсайдер Николо Скира, чилиец может вернуться в «Удинезе». Переговоры между сторонами уже стартовали: «чёрно-белые» предложили форварду контракт, рассчитанный до середины 2025 года, также в сделку может быть включён пункт пролонгации ещё на один год.

Алексис Санчес принадлежал «Удинезе» с 2006 по 2011 год. Именно в этом клубе футболист сделал себе имя, после чего был куплен «Барселоной».

В прошедшей кампании Санчес принял участие в 33 матчах «Интера», отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Алексис Санчес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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