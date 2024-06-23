Баджо поблагодарил болельщиков за поддержку после ограбления

Как мы уже сообщали, дом легендарного Роберто Баджо, обладателя «Золотого мяча», ограбили прямо во время просмотра матча с Испанией. Так что поражение итальянцев стало для Баджо не самой большой проблемой того вечера. Сейчас он через своего менеджера Витторио Петроне решил поблагодарить болельщиков за поддержку после случившегося:

- Спасибо за все слова поддержки. Такое может случиться с любым. К счастью, в этом случае насилие не привело к жертвам, если не считать синяков. Конечно, мы усилим меры безопасности по всему периметру. К сожалению, только когда случается беда, понимаешь, как это важно, - цитирует слова Баджо derbyderbyderby.it.