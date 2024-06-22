Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев может продолжить карьеру в более статусной лиге.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, в услугах 31-летнего хавбека заинтересованы итальянские и испанские клубы.

Оздоев выступает за ПАОК с августа прошлого года. За это время футболист принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Оздоева с греческой командой рассчитан до середины следующего года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро.