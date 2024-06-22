Камоцци: Я был первым, кто поверил в Ваноли

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на назначение Паоло Ваноли новым главным тренером «Торино».

Напомним, с декабря 2021 по июнь 2022 года Ваноли возглавлял московский «Спартак», вместе с которым выиграл Кубок России.

«Паоло — великолепный тренер, и я рад, что был первым, кто поверил в его качества. Желаю ему всего наилучшего в «Торино», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Ваноли заключил с «Торино» двухлетнее трудовое соглашение.

В прошедшем сезоне туринцы заняли девятое место в чемпионате Италии, набрав 53 очка.