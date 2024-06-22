«Реал» может заменить Крооса полузащитником «Ювентуса»

Мадридский «Реал» нашёл полузащитника, которым может заменить Тони Крооса. Напомним, 34-летний хавбек по окончании чемпионата Европы завершит профессиональную карьеру.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что новым полузащитником «Реала» может стать Адриен Рабио из туринского «Ювентуса», у которого в июле истекает контракт с командой Тьяго Мотты.

«Реал» считает выгодной сделку по приглашению Рабио, который может подписать контракт на правах свободного агента. Тем не менее, туринский «Ювентус» ещё не теряет надежд продлить истекающий контракт с полузащитником сборной Франции.