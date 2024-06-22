В «Наполи» назвали сумму, за какую продадут Кварацхелию

Глава «Наполи» Аурелио де Лаурентис назвал сумму, за которую готов продать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Согласно сведениям журналистов Sports Zone, руководитель хочет получить за лидера команды 200 миллионов евро. В услугах грузинского футболиста заинтересован французский «ПСЖ», однако парижане готовы предложить в два раза меньше – 100 миллионов.

Напомним, что Кварацхелия выступает за итальянскую команду с лета 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний вингер провел 45 поединков в составе «Наполи», отметившись 11 забитыми мячами и девятью результативными передачами.