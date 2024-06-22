Спинаццола нашёл новый клуб в Италии

Фланговый защитник Леонардо Спинаццола, который является свободным агентом после ухода из «Ромы», может оказаться в другом итальянском клубе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, в подписании латераля заинтересован «Наполи», который недавно возглавил Антонио Конте. Агент Спинаццолы уже вышел на связь с представителями неаполитанского клуба.

Напомним, что Леонардо защищал цвета римского коллектива с лета 2019 года. В минувшем сезоне Спинаццола провел 36 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.