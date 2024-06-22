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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, во сколько «Ювентусу» обойдётся ди Лоренцо слухи

22 Июня 2024 • 05:24 Комментировать

Правый защитник «Наполи» и сборной Италии Джованни ди Лоренцо не изменил своих планов.

О намерении капитана «партенопейцев» покинуть клуб сообщил агент игрока вскоре после завершения минувшего сезона. По обновлённым данным журналиста Николо Скиры, итальянец по-прежнему настроен сменить обстановку по окончании чемпионата Европы. «Ювентус» уже согласовал с 30-летним футболистом контракт до 2028 года с возможностью пролонгации до 2029. «Наполи» требует порядка 20-25 млн евро за латераля.

На счету Джованни ди Лоренцо два забитых мяча и восемь голевых передач в 47 матчах за «Наполи» в прошедшей кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость чемпиона Европы в 15 млн евро.

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