Правый защитник «Наполи» и сборной Италии Джованни ди Лоренцо не изменил своих планов.

О намерении капитана «партенопейцев» покинуть клуб сообщил агент игрока вскоре после завершения минувшего сезона. По обновлённым данным журналиста Николо Скиры, итальянец по-прежнему настроен сменить обстановку по окончании чемпионата Европы. «Ювентус» уже согласовал с 30-летним футболистом контракт до 2028 года с возможностью пролонгации до 2029. «Наполи» требует порядка 20-25 млн евро за латераля.

На счету Джованни ди Лоренцо два забитых мяча и восемь голевых передач в 47 матчах за «Наполи» в прошедшей кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость чемпиона Европы в 15 млн евро.