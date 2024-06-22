Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Недавно 31-летний игрок сообщил о своём намерении покинуть «Атлетико». По данным Corriere dello Sport, испанец очень хотел бы в очередной раз вернуться в «Ювентус». Подписать опытного форварда можно всего за 12 млн евро – такая сумма отступных прописана в его контракте с «матрасниками». После завершения Евро-2024 игрок обсудит своё будущее с главным тренером мадридцев Диего Симеоне.

Напомним, что Альваро Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 и с 2020 по 2022 год.