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Чемпионат Италии. Серия А

Мората решил, куда хочет перейти из «Атлетико» слухи

22 Июня 2024 • 03:53 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
18.08 18:00

Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Недавно 31-летний игрок сообщил о своём намерении покинуть «Атлетико». По данным Corriere dello Sport, испанец очень хотел бы в очередной раз вернуться в «Ювентус». Подписать опытного форварда можно всего за 12 млн евро – такая сумма отступных прописана в его контракте с «матрасниками». После завершения Евро-2024 игрок обсудит своё будущее с главным тренером мадридцев Диего Симеоне. 

Напомним, что Альваро Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 и с 2020 по 2022 год.

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