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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на французского полузащитника

22 Июня 2024 • 00:58 Комментировать
Осер
...
Ницца
18.08 20:00

Хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам вновь стал трансферной целью «Ювентуса».

Француза связывали с возможным переходом в туринский клуб ещё прошлым летом, но тогда «старой синьоре» было трудно позволить себе трансфер игрока. Согласно информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Ювентус» снова нацелился на Тюрама, но теперь приобрести полузащитника будет проще – его контракт истекает через год. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 15-18 млн евро.

Источник также утверждает, что «Ювентус» будет настаивать на трансфере Кефрена Тюрама вне зависимости от того, останется ли в команде его соотечественник Адриен Рабио, чей договор подходит к концу в текущем месяце.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Адриен Рабио Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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