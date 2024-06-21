Чалханоглу отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

В настоящий момент переговоры по турецкому игроку ведёт мюнхенская «Бавария», однако чуть раньше у хавбека возник другой вариант продолжения карьеры. Согласно информации FcInterNews, недавно Чалханоглу отклонил предложение одного из саудовских клубов, предлагавших зарплату в размере порядка 20 млн евро в год.

Действующий трудовой договор Хакана Чалханоглу с «Интером» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 30-летнего футболиста в 45 млн евро.