«Галатасарай» готов продать Дзаньоло – два клуба Серии А проявляют интерес

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло надеется вернуться в Италию.

Турецкий клуб готов рассмотреть предложения по итальянцу, но рассчитывает либо продать его, либо отдать в аренду с обязательством выкупа. В настоящий момент интерес к 24-летнему футболисту проявляют два представителя Серии А – «Аталанта» и «Фиорентина», сообщает инсайдер Николо Скира. Пока неясно, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить запрос «Галатасарая».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Николо Дзаньоло составляет 20 млн евро. Контракт бывшего игрока «Ромы» с грандом чемпионата Турции рассчитан до середины 2027 года.