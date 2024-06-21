Конте раздражён ситуацией вокруг возможного ухода Кварацхелии из «Наполи»

В СМИ ранее сообщалось, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи» этим летом.

Как пишет на своих страницах Corriere dello Sport, Антонио Конте, наставник «Наполи», Антонио Конрте, крайне недоволен и раздражён ситуацией вокруг грузинского футболиста. Конте зол из-за того, что на данный момент неизвестно, останется Хвича в клубе или же покинет команду.

Ранее была информация, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис обещал Конте, что Кварацхелия останется в клубе на следующий сезон.

Контракт Хвича с «Наполи» действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.