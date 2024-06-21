«Торино» на своих страницах в социальных сетях объявил имя нового главного тренера.

Команду в следующем сезоне будет тренировать Паоло Ваноли. Сообщается, что трудовой договор со специалистом рассчитан на два года.

Напомним, Ваноли ранее возглавлял «Венецию», с которой в прошлом сезоне занял третью строчку в таблице и вывел команду в Высший итальянский дивизион. В 2022 году 51-летний Ваноли был главным тренером «Спартака» и выиграл со столичным клубом Кубок России.

«Торино» в прошлом сезоне набрал 53 очка и финишировал на девятой позиции в чемпионате Италии.