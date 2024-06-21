«Аль-Хиляль» может купить звёздного игрока за 100 млн евро

«Аль-Хиляль» планирует и дальше пользоваться своими широкими финансовыми возможностями для привлечения звёздных футболистов. В последнее время слухи связывают чемпионов Саудовской Аравии с нападающим Рафаэлом Леау из «Милана». Как сообщает Calcio Mercato, «Аль-Хиляль» не готов платить за Леау 175 миллионов евро – именно такая опция выкупа прописана в действующем контракте игрока. Саудовцы могут предложить не более 100 миллионов евро.

В то же время отмечается, что «Аль-Хиляль» готов предложить игроку зарплату в три раза выше по сравнению с той, которую Леау сейчас имеет в «Милане».