Итальянский «Торино» официально объявил об уходе Ивана Юрича с должности главного тренера.

«Торино» благодарит Ивана Юрича и его штаб за совместную работу в эти три года и желает им всего наилучшего в продолжении карьеры», - говорится в заявлении «быков».

Иван Юрич тренировал «Торино» с начала сезона 2021/2022. За это время команда провела 122 официальных матча, в которых показала такие результаты: 45 побед, 36 ничьих, 41 поражение.

Напомним, что «Торино» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда была близка к попаданию в еврокубки, но в итоге не смогла решить задачу.