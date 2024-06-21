Легендарного Баджо ударили прикладом и ограбили

Роберто Баджо, легенда итальянского футбола, пережил страшную ситуацию. Обладатель «Золотого мяча» (1993) отдыхал с семьёй в Виченце и смотрел матч сборных Испании и Италии, как вдруг в дом ворвались грабители. Как сообщает Corriere del Vento, Баджо получил удар прикладом пистолета по голове. В результате экс-футболист получил рану на лбу.

Члены семьи Баджо были заперты в комнате. Грабители унесли из дома Баджо деньги, часы и драгоценности. Преступников было как минимум пятеро, все они были вооружены и действовали профессионально. После того, как грабители покинули здание, Баджо вызвал полицию. Началось расследование.