​Кьеллини своеобразно сравнил Месси с Роналду

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини своеобразно сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. С его слов получается, что Криштиану Роналду является куда более грозным соперником, нежели Месси.

- Я вспоминаю, что Криштиану Роналду очень много забивал в играх против «Ювентуса». Самые разные голы. Играли мы и против Месси, но он ничего нам не забивал. Но когда мы сыграли впервые против Месси летом 2005-го, меня поразило то, как он владел мячом и комбинировал, - цитирует слова Кьеллини AS.

Напомним, что Месси сейчас выступает в Северной Америке, в составе «Интер Майами». Роналду играет в Саудовской Аравии.