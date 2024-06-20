​Федерико Кьеза: «В детстве плакал из-за Буффона»

Детство Федерико Кьезы прошло в лучшие годы карьеры Джанлуиджи Буффона - ему было восемь лет, когда Буффон и «скудра адзурра» стали чемпионами мира. По признанию Кьезы, однажды Буффон явился к ним домой и напугал маленького мальчика.

- Однажды, когда мой отец играл с Буффоном в «Парме», он пришёл к нам домой. И я испугался. Он выглядел очень сурово, строгий взгляд, короткие волосы. Тогда я испугался и расплакался, - цитирует слова Федерико Кьезы derbyderbyderby.it.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в прошлом году, последние годы он провёл в «Парме» - где и начинал.