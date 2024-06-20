Щесны близок к воссоединению с Роналду

Голкипер Войцех Щесны близок к тому, чтобы снова стать одноклубником Криштиану Роналду. Как сообщает портал TodoFichajes, 34-летний поляк ведёт переговоры с «Аль-Насром».

Щесны не нужен новому тренеру «Ювентуса» Тьяго Мотте, поэтому игрок может покинуть клуб после семи лет выступлений. «Аль-Наср» предлагает опытному вратарю контракт на два года с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон. Саудовский клуб хочет как можно скорее закрыть сделку.

В настоящий момент Войцех Щесны находится в расположении сборной Польши на чемпионате Европы, поэтому в ближайшие дни ожидать оформления его трансфера не приходится.