«Милан» может подписать бывшего нападающего «Барселоны»

Итальянский «Милан» в ближайшее время может пополнить свои ряды бывшим нападающим каталонской «Барселоны». Речь идёт о Мемфисе Депае, у которого истёк контракт с мадридским «Атлетико». Футболист доступен на трансферном рынке на правах свободного агента.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Милан» в ближайшее время может направить Мемфису официальное предложение. 30-летний нападающий ранее не выступал в итальянской Серии А.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании Депай отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ранее Мемфиса также связывали с трансфером в миланский «Интер».