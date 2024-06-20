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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может подписать бывшего нападающего «Барселоны»

20 Июня 2024 • 10:46 Комментировать

Итальянский «Милан» в ближайшее время может пополнить свои ряды бывшим нападающим каталонской «Барселоны». Речь идёт о Мемфисе Депае, у которого истёк контракт с мадридским «Атлетико». Футболист доступен на трансферном рынке на правах свободного агента.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Милан» в ближайшее время может направить Мемфису официальное предложение. 30-летний нападающий ранее не выступал в итальянской Серии А.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании Депай отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ранее Мемфиса также связывали с трансфером в миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Мемфис Депай трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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