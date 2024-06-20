«Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени

Мадридский «Реал» расстается с двумя футболистами, об этом посредством своих социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно инсайдеру, «Милан» оформил выкуп флангового защитника Алехандро Хименеса. «Реал» выручил с трансфера пять миллионов евро. Кроме того, «королевский» клуб близок к продаже центрального защитника Рафы Марина в «Наполи». Сумма сделки оценивается в десять миллионов евро.

Стоит отметить, что в обоих случаях у мадридского гранда есть опция обратного выкупа.

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.