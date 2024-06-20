Маццарри улетает в Иран - будет тренировать «Персеполис»

Бывший наставник «Наполи» Вальтер Маццарри нашёл себе новую работу в Иране - он будет тренировать один из грандов местного футбола, «Персеполис».

Это будет уже двенадцатый клуб в тренерской карьере 62-летнего итальянца, но всего лишь второй вне Италии - ранее Маццарри успел потренировать «Уотфорд» в сезоне 2016/2017. Среди итальянских клубов под началом Маццарри был, в том числе, и миланский «Интер», а также «Кальяри».

Напомним, что из «Наполи» Маццарри был уволен в феврале, хотя при этом президент клуба Аурелио де Лаурентис, увольняя, называл Маццарри «своим другом».