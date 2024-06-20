После трансфера Дугласа Луиса «Ювентус» бросит все силы на приглашение другого полузащитника

Туринский «Ювентус» в ближайшее время хочет закрыть сделку по трансферу полузащитнику Дугласу Луису из «Астон Виллы». Напомним, «старая синьора» отправит на «Вилла Парк» Самуэля Иллинга, Уэстона Маккенни и 20 миллионов евро в обмен на бразильца.

La Gazzetta dello Sport сообщает, после трансфера Луиса «Ювентус» бросит все силы на трансфер другого полузащитника – Тёна Копмейнерса из «Аталанты». Напомним, нидерландца ранее оценивали в 60 миллионов евро, которые «старая синьора» пока не собирается платить.

Напомним, Копмейнерс недавно получил травму, из-за которой футболист вынужден пропустить Евро-2024.